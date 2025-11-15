HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CASTUERA

Esta madrugada quedó restablecido el suministro de agua potable

F. Vázquez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

La rotura de un codo de hierro fundido en la tubería principal de la red de abastecimiento de agua potable a las 18.00 horas de ayer jueves, dejó a todo el municipio de Castuera sin suministro de agua potable. La incidencia se produjo en la intersección de las calles Huertos, Arriba, Corredera de San Juan y Plaza de España, a pocos metros donde el mismo día del mes de noviembre del año 2023 hubo un reventón en la misma tubería.

Aqualia, empresa concesionaria de la gestión integral del agua en la Mancomunidad de Municipios de La Serena, acometió los trabajos para reemplazar el viejo codo de tubería de hierro fundido por otro de poliuretano termosellado, así como unas nueva llaves de paso y válvulas de corte.

El proceso de apertura de la válvula del depósito de la sierra se realizó poco a poco y se abrieron bocas de riego en diferentes calles para purgar el aire de las tuberías y evitar así posibles reventones. El servicio de abastecimiento de agua potable comenzó a restablecerse por zonas, a las 2.30 horas, y se completó en torno a las 7.30 horas.

