Primitiva: Una lluvia de millones en el bar Capitol de Valdivia

A falta de la ansiada agua para los campos la localidad de Valdivia amanecía hoy con una lluvia de millones. Aunque el chaparrón de euros ... ha caído íntegramente sobre dos de sus vecinos, que juegan desde hace muchos años los mismos números. Alberto y Antonio, de 22 y 38 años, respectivamente, todavía no pueden creer que de un día para otro les haya cambiado la cuenta corriente y la vida.

Ellos son los afortunados que se han embolsado 7.580.987 euros, por un boleto de la Primitiva sellado en el despacho de la Ronda Sur de la localidad. Está a tan solo unos metros del bar que ambos regentan, El Capitol, en la calle Pío XII, y donde hoy era un auténtico hervidero.

Unas personas entraban y otras salían, pero todos lo hacían con una enhorabuena en la boca para los nuevos millonarios que, todavía, no han sido capaces de digerir la noticia.

La celebración fue anoche hasta las 5.30 de la madrugada y hoy se han encontrado, de repente, con el aluvión de visitas, medios de comunicación, banqueros, gestores y, sobre todo, muchos amigos y clientes.

Abrumados, prefieren no salir en imágenes «porque no quieren que la gente nos vaya reconociendo por ahí», dice Fátima, la hermana de Antonio.

Una noticia que les llegó cuando Antonio bajó a tirar la basura y se encontró con un vecino que le contó que había tocado el premio millonario en el pueblo. Aun sabiendo que echan la Primitiva cada semana, con números fijos, nunca se les pasó por la cabeza que ellos pudieran ser los afortunados. Se trata de un premio de primera categoría con seis aciertos más el reintegro.

Ampliar Toni Rodríguez (izquierda) es la propietaria del punto de venta de la Primitiva S. GÓMEZ

«Fue mi padre el que comprobó los números y vimos que les había tocado», cuenta. En ese momento, a todos les invadió una sensación de alegría y nervios «que no sabíamos ni qué hacer», explica Fátima. Por eso, el mejor sitio para celebrarlo fue el bar que los ganadores regentan desde que eran muy jóvenes.

La combinación ganadora ha sido 40-9-47-39-41-24, complementario 17 y reintegro 9. La encargada de recibir la noticia en primer lugar fue Toni Rodríguez, responsable del punto de venta, que primero creyó que era un bulo. «Pero cuando me llamaron de la delegación, estaba loca de alegría de que haya sido para gente trabajadora del pueblo».

Mari Camen Garrido y Manoli Casado son las madres de ambos y hoy no paraban de calmar los nervios de sus hijos, que no paraban de dar abrazos de todo el que llevaba. «Nosotros les vamos a dejar que sean ellos los que decidan y piensen qué van a hacer o no con su vida», comentan. Con respecto al hecho de dejar el bar, algunos vecinos temen que dejen de llevarlo «porque estamos muy contentos con ellos, aunque lo entenderíamos», dicen.

Pero la fortuna no ha hecho que, por el momento, hayan perdido las ganas de trabajar. De hecho, esta mañana no paraban de servir desayunos. «Nos ha invitado al café y las tostadas», comenta un grupo de amigas que charlan animadamente, mientras comentan qué harían ellas con los más de 7,5 millones.

Alberto y Antonio tienen fecha para contraer matrimonio el próximo mes de septiembre, por lo que, seguramente, será un evento aún más especial de lo que ellos jamás habrían imaginado.