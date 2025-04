El juez imputa al joven apuñalado en Alconchel y a su amigo por amenazas graves y daños

El joven apuñalado el pasado 9 de marzo en una casa de Alconchel y el amigo que le acompañaba, un vecino del pueblo, han ... sido imputados este viernes por varios delitos. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Olivenza les tomará declaración por presuntos daños y amenazas graves.

El juez investiga, tras tomar declaración a varios testigos, si estos dos jóvenes -el herido grave y su amigo- profirieron previamente amenazas con un machete por el pueblo contra los presuntos autores del apuñalamiento, ahora en prisión provisional. Asimismo, recaba pruebas para determinar si los nuevos encausados provocaron daños en la fachada de una casa en la que estaban los jovenes que fueron encarcelados tras los hechos ocurridos en la madrugada del 9 de marzo.

Hay que recordar que el juez instructor decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza para tres investigados por apuñalar al joven, un vecino de Salamanca de visita en el pueblo, que este jueves fue intervenido quirúrgicamente en su ciudad. Por este motivo, hoy no ha podido prestar declaración. De igual forma, el titular del juzgado de instrucción de Olivenza ha decidido que su amigo no declare hoy, para evitar una posible indefensión, dado que su letrada -designada por el turno de oficio- no había tenido acceso a todas las actuaciones con la suficiente antelación.

Esto se produce tras las declaraciones de los testigos, que han aportado conversaciones de WhatsApp, y han provocado que el acompañante del herido grave sea también investigado por una supuesta obstrucción a la justicia. Esta situación procesal se deriva de los mensajes aportados al órgano instructor por un testigo, en los que ese vecino del pueblo habría amedrentado para evitar que contasen cómo sucedieron realmente los hechos ante el juez, indican fuentes de la defensa.

El juez de instrucción ha resuelto con un nuevo auto denegar la salida de prisión de J. S. C, F.S.V y A. S. G, una medida que reclamaban los dos abogados de la defensa a través de sendos recursos de reforma.

Por este motivo, han anunciado que en los próximos cinco días presentarán un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Los letrados consideran que «no existe riesgo de fuga, ni de eliminación o alteración de pruebas, ni alarma social, pues desde el principio los investigados y sus familias están facilitando todas las diligencias y prestando la máxima colaboración para el esclarecimiento de los hechos».

Estos tres encarcelados en prisión preventiva están acusados por los presuntos delitos de tentativa de homicidio y allanamiento de morada.

Una plataforma vecinal ha convocado una protesta de apoyo a estos tres jóvenes del pueblo, para pedir su puesta en libertad. Tendrá lugar el próximo viernes 11 de abril, a las 19.30 horas.