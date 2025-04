El sargento que rescató a un anciano en La Codosera: «Me asusté, pensé que se había quemado»

José M. Martín Badajoz Lunes, 20 de febrero 2023, 13:50 | Actualizado 17:54h. Comenta Compartir

«Hoy me he encontrado con su hijo y me ha dicho que está bien, que tiene un poco afectado un ojo, pero que está ... bien», dice contento Juan Manuel Vinagre sobre Albino, el vecino de 86 años al que ayudó a salir de su casa en llamas.

Juan Manuel, que es sargento 1º en la base General Menacho, iba el sábado por la calle José Gómez González de La Codosera cuando vio salir humo por una ventana de la casa de Albino. «En seguida paré el coche y nos acercamos, porque también paró Joaquín Pereira, otro vecino que también vio el humo», rememora. «Sé que Albino es viudo y vive solo; muchas veces no está en casa, pero al ver su coche aparcado en la puerta pensé que quizá se encontraba en el interior», añade Juan Manuel. «Me dijo que puso el brasero eléctrico y se fue a afeitar; cuando volvió al salón ya estaba ardiendo» juan manuel vinagre Vecino de La Codosera Llegó hasta el domicilio. Abrió. Entre el humo, muy cerca de la puerta estaba Albino. «Me asusté cuando lo vi, porque tenía toda la cara negra y pensé que se la había quemado», relata Juan Manuel. Le ayudó a salir. «No sé si podría haberlo hecho solo, porque estaba un poco desorientado», detalla. Y es que, según cuenta Juan Manuel, al ver las llamas Albino no se fue hacia la calle, se dirigió hacia la parte de atrás de la vivienda a por agua para tratar él mismo de sofocar las llamas. Sin embargo, el humo era cada vez más denso. «No se veía nada y él fue buscando la salida tanteando las paredes; ya había llegado hasta la puerta cuando yo abrí», indica este militar para destacar la fortaleza que demostró su vecino con 86 años. No requirió traslado al hospital Ni siquiera hizo falta que le trasladaran al hospital. «Tosía y echaba mucho humo, pero estaba bien y le atendieron allí mismo, lo de la cara era solo suciedad», comenta Juan Manuel. Estos día Albino se encuentra en casa de una hija en San Vicente de Alcántara, pero en buen estado de salud. «Le limpiaron un poco la cara y ya está, en cuanto la atendieron ya estaba otra vez como siempre, andando y tratando de ayudar», bromea tras el susto del sábado. En lo que esperaban a los bomberos, este militar de Bótoa pidió una manguera a unos vecinos y apagó el fuego desde la calle por la ventana del salón. Fue en esa habitación donde se originaron las llamas. «Albino me dijo que puso el brasero eléctrico y se fue a afeitar; cuando volvió al salón ya estaba ardiendo», afirma Juan Manuel. Por suerte para este vecino, dos personas pasaban por la calle en esos momentos y le ayudaron a salir del inmueble. «No creo que estuviera en riesgo en ningún momento, casi ni entré en la vivienda, tampoco lo pensé; creo que cualquiera hubiera actuado igual», destaca Juan Manuel feliz porque no hubiera heridos.

