Juan Francisco Lozano dará nombre a una calle de Don Benito

En el interior del pub Boston el agente medió en una pelea. En el exterior se produjo la agresión mortal. El guardia civil fallecido Juan Francisco Lozano

Jueves, 30 de octubre 2025

Una calle de Don Benito llevará el nombre de Juan Francisco Lozano como recuerdo y homenaje a este Guardia Civil asesinado en 2018. Así lo acordó la Junta de Portavoces y se dio a conocer por parte de la corporación municipal en la última sesión plenaria celebrada esta semana.

«Gracias por tener la sensibilidad para entender que Juan no merecía caer en el olvido», expresaba una de sus hermanas en un emotivo discurso en el salón de plenos. «Dio su vida por no permitir que una vez más la violencia no encontrara freno; después del juicio y un sinfín de emociones negativas, toda la familia tuvo una sensación de vacío y de injusticia, parecía que nadie reconocía el valor de lo que hizo», proseguía.

Sentencia

Cabe recordar que en 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirmó la sentencia de 12 años de cárcel por homicidio para el autor confeso. «Este gesto resarce, aunque sea un poco, todo el dolor que hemos sufrido, sobre todo sus hijos», agradecía su familia, «tampoco puedo dejar de pensar en mis padres, en lo orgullosos que se sentirían de su hijo Juan». El fallecido tenía 50 años, era padre de dos hijos y estaba destinado en la localidad vasca de Zarauz, pero se encontraba en su Don Benito natal visitando a su familia.

«Cuando asesinaron a mi hermano, algunos dijeron que fue un héroe, pero si lo fue no es por lo que hizo aquella fatídica noche; desde la adolescencia no soportaba la prepotencia de los fuertes sobre los débiles, ni las injusticias», decía su hermana en un discurso que terminó con un sentido aplauso.