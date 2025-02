El joven empresario extremeño que trabaja para grandes marcas

Cuenta el joven emprendedor fontanés Jorge Hernández que, desde bien pequeño, le gustaba jugar con cables y herramientas, algo que llamaba la atención de sus profesores. Tras realizar un Grado Medio de Técnico en Electricidad y trabajar un par de años en una conocida empresa ... de aluminios, tomó la decisión de hacerse autónomo.

Comenzó a trabajar por cuenta propia en un pequeño taller, reparando llaves de coche, herramientas y maquinaria, o realizando al principio pequeñas instalaciones de fontanería, y de electricidad, que es realmente lo que más le gusta.

En tan solo tres años ha conseguido posicionarse a nivel nacional y hasta contar, de momento, con un empleado. «Tuve miedo al principio, pero aposté por mí, por mis ganas de trabajar y de querer aprender algo nuevo cada día, por creer en mi capacidad de resolver muchos problemas que surgen sobre la marcha y sobre todo aposté por ser mi propio jefe y por trabajar en lo que más me gusta», asegura.

Ha realizado proyectos para Ondupack y Ondupet, de CL Grupo Industrial (Cristian Lay), y para bancos y tiendas de ropa dentro y fuera de la región

«Aunque hago reparaciones en general, con lo que me lo paso en grande es con la instalaciones eléctricas. También estoy ya metido en el montaje de placas fotovoltaicas, no tengo límites. Mi único fin ahora es no decir que no a nada y seguir creciendo», añade

Confianza

Dicen que la suerte, como la inspiración artística, es fruto del trabajo, y del trabajo hecho a conciencia. Por eso, en el camino de este joven de Fuente del Maestre se ha cruzado un empresario extremeño que, al conocerle, ha apostado fuerte por él y lo ha catapultado a trabajos de mayor envergadura.

«Sí, han confiado en mi manera de trabajar, de entender este mundillo y he montado las instalaciones eléctricas de bancos, de tiendas de bricolaje o de ropa muy importantes, en Madrid, Cáceres, Jaén, Almería, etcétera».

Ampliar Las instalaciones eléctricas son los trabajos con los que más disfruta. C. Ll.

En Extremadura también realizó montajes para Ondupack, Ondupet, o Extrepronatur, entre otras. «De entre los últimos trabajos que he realizado me gusta la instalación que he hecho en un molino de aceite en Villalba y el montaje completo de la lavandería automática 'La Resolana', que abrió este verano en la Fuente. Monté entera, la luz, el trabajo de fontanería y los automatismos que puede controlar su dueña desde una aplicación del móvil. Un trabajo que he disfrutado muchísimo», dice.

El nombre de la empresa Reparaciones Catorse es un guiño a un apodo familiar. Su familia, por cierto, que sabe de lo que va ser autónomo y Jorge siempre ha encontrado su apoyo.

Ahora, además de seguir creciendo profesionalmente, también quiere aprender a gestionar su tiempo de forma más efectiva. «He decidido dedicar los sábados al papeleo, a todos esos trámites que conlleva esto y que son muy importantes. Los domingos desconecto, aunque siempre suele saltar alguna llamada, y me cuesta no atender a quien lo necesite. Siempre estoy al pie del cañón», subraya.

Y sentencia: «Soy feliz con lo que hago, y cuando trabajas en lo que te gusta , no miras el reloj».