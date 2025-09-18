HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Investigado por provocar tres incendios forestales de manera intencionada en Azuaga

El ahora investigado se enfrenta a penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses

R. H.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:26

El Seprona de la Guardia Civil ha instruido diligencias a un vecino de Azuaga como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva por provocar tres incendios forestales de manera intencionada. El ahora investigado se enfrenta a penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses.

La Guardia Civil investigaba los incendios forestales que se originaron en un mismo paraje dentro del término municipal de Azuaga. En concreto, dos fuegos que tuvieron lugar durante junio y otro en el mes de julio. Ambos afectaron a una extensión de 25 hectáreas aproximadamente de vegetación forestal de eucalipto, repoblación de pinos y encinas, así como de monte bajo.

En la extinción participaron helicópteros, dos hidroaviones, dos camiones motobombas, bomberos, Agentes del Medio Natural, Protección Civil, así como diferentes patrullas de la Guardia Civil.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Policía Local y el Seprona, que consiguieron reunir las pruebas suficientes para determinar que el origen de los incendios era intencionada, por la aplicación directa de llama en el abundante y seco combustible que existía.

Tras ello se pudo constatar la implicación de uno de sus vecinos, desconociendo hasta el momento las motivaciones que supuestamente tuvo esta persona para provocar los incendios.

Con las pruebas, se le instruyeron diligencias como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva (tres incendios forestales intencionados), que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena.

