Investigada una vecina de La Codosera por cultivar 44 plantas de marihuana

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigada a una vecina del municipio pacense de La Codosera por cultivar 44 plantas de marihuana en un recinto anexo a su vivienda.

La actuación tuvo lugar en la tarde del pasado miércoles. Agentes de la Guardia Civil de San Vicente de Alcántara que se encontraban en dispositivos de servicio establecidos en las inmediaciones de la carretera 'El Potril', dentro del término municipal de La Codosera, detectaron un fuerte olor a marihuana.

Inspeccionaron los alrededores y verificaron la existencia de una plantación de cannabis sativa en el cercado anexo a una vivienda, propiedad de una vecina del municipio.

Una vez llevada a cabo el registro en presencia de la responsable del cultivo, se localizaron 44 plantas perfectamente acondicionadas con instalación de sistema de riego por goteo, que se alimentaba mediante un motor para extraer el agua de un pozo existente.

También hallaron dos cámaras de las denominadas foto-trampeo, instaladas supuestamente para vigilancia y detección de la presencia de cualquier persona ajena a la siembra.

Ante los hechos, se le instruyeron diligencias penales como presunta autora de un delito de cultivo y elaboración de droga, que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Badajoz.

Esta actuación de la Guardia Civi se enmarca en del Plan de respuesta policial para luchar contra el cultivo y tráfico de cannabis desarrollada a nivel nacional por la denominada 'Operación Miller', dirigida principalmente a detectar y erradicar grupos organizados dedicados a estas actividades ilícitas, que pueden tener conexión con la comisión de otros delitos, como el blanqueo de capitales, la trata de seres humanos o delitos violentos.