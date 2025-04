a.m. Viernes, 13 de mayo 2022, 08:14 | Actualizado 15:07h. Comenta Compartir

Sobre las seis de la mañana se declaró un icendio en la planta de tratamiento de residuos que la empresa planta de Movilex tiene en el polígono industrial de Lobón (Badajoz).

Cuando comenzaron la llamas había varios trabajadores en el interior de la planta, que también funciona con turno de noche. Los empleados pudieron salir por su propio pie y no se han registrado heridos.

Hasta el lugar se movilizaron varias dotaciones de bomberos de la Diputación de Badajoz de los parques del CEPEI de Puebla de la Calzada y Mérida, además de agentes de la Guardia Civil.

Los bomberos trabajaron en la planta desde las 6.30 horas y en torno a las doce horas quedó completamente extinguido. El parque de Puebla de la Calzada movilizó en un primer momento dos camiones (una bomba urbana pesada y una forestal) y el de Mérida aportó con una nodriza y una bomba urbana pesada.

Buena parte de la nave está afectada y, según ha podido saber HOY, existía riesgo de explosión por la presencia de acetileno y otros gases.

Los bomberos han sacado rápidamente las botellas fuera de las instalaciones, donde además hay un tanque de hidrógeno, y se emplearon a fondo arrojando agua sobre las llamas.

A primera hora de la mañana la enorme columna de humo negro que salía de las instalaciones podía verse perfectamente desde la autovía A-5 y a kilómetros de distancia y desde poblaciones como Montijo. Fuentes de los bomberos indican que ese humo no supone un riesgo para los vecinos de Lobón ni de otras poblaciones cercanas porque el viento, que sopla flojo, no lo ha dirigido hacia zonas habitadas, por lo que no se ha hecho ningún tipo de recomendación.

La planta procesa aparatos eléctricos y electrónicos que hasta 2012 tenían que llevarse fuera de Extremadura para su reciclaje.

En 2019, en esta misma empresa, una deflagración provocó quemaduras muy graves a un trabajador de 35 años. El accidente laboral se produjo tras introducir un frigorífico en la trituradora sin haber retirado previamente el gas que contenía el aparato.

Otro fuego reciente

El pasado 1 de mayo se declaró otro fuego en una planta de reciclaje de Badajoz. Los bomberos tardaron horas en apagar las llamas en el centro de tratamiento de chatarras y metales Cerexsal, que comenzaron en torno a las ocho de la tarde y quedaron extinguidas de madrugada.