El incendio de un camión provoca el corte de un carril y retenciones en la A-5, a la altura de Lobón

El incendio de un camión ha provocado el corte de un carril en la A-5 y largas retenciones en la circulación de vehículos.

El suceso ha ocurrido sobre las seis y media de la tarde en el kilómetro 365, en sentido Portugal, a la altura de la localidad pacense de Lobón.

Los bomberos intentan sofocar el fuego, que se ha extendido a la cuneta y a la mediana de la carretera. Mientras, la Guardia Civil controla el tráfico.

