HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 17 de septiembre, en Extremadura?
DGT
Sucesos de Extremadura

El incendio de un camión provoca el corte de un carril y retenciones en la A-5, a la altura de Lobón

El suceso ha ocurrido en el kilómetro 365, en sentido Portugal

M. F.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:21

El incendio de un camión ha provocado el corte de un carril en la A-5 y largas retenciones en la circulación de vehículos.

El suceso ha ocurrido sobre las seis y media de la tarde en el kilómetro 365, en sentido Portugal, a la altura de la localidad pacense de Lobón.

Los bomberos intentan sofocar el fuego, que se ha extendido a la cuneta y a la mediana de la carretera. Mientras, la Guardia Civil controla el tráfico.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay clientes que han llorado en la tienda al enterarse de que bajábamos la persiana»
  2. 2

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  3. 3

    El acusado de hacer trampas en una oposición defiende su valía: «Llevo 27 años trabajando en lo mismo»
  4. 4 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  5. 5 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  6. 6

    Caso San Lázaro: hallan restos de pólvora en tres miembros de los Loletes y uno de los Hilarios
  7. 7 Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
  8. 8 Se busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena
  9. 9

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  10. 10

    «Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El incendio de un camión provoca el corte de un carril y retenciones en la A-5, a la altura de Lobón

El incendio de un camión provoca el corte de un carril y retenciones en la A-5, a la altura de Lobón