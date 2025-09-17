El incendio de un camión provoca el corte de un carril y retenciones en la A-5, a la altura de Lobón
El suceso ha ocurrido en el kilómetro 365, en sentido Portugal
M. F.
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:21
El incendio de un camión ha provocado el corte de un carril en la A-5 y largas retenciones en la circulación de vehículos.
El suceso ha ocurrido sobre las seis y media de la tarde en el kilómetro 365, en sentido Portugal, a la altura de la localidad pacense de Lobón.
Los bomberos intentan sofocar el fuego, que se ha extendido a la cuneta y a la mediana de la carretera. Mientras, la Guardia Civil controla el tráfico.
En actualización
