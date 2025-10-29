HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
ALANGE

Identificados los autores de los daños en el Paseo del Bañista de Alange

Pedro Espinosa

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

La Guardia Civil de Alange ha identificado a dos jóvenes como presuntos autores de los daños producidos días atrás en varias farolas del Paseo del Bañista, ubicado en las inmediaciones del pantano de esta localidad.

La identificación ha sido posible gracias al visionado de las cámaras de seguridad, lo cual permite reforzar la vigilancia e identificar posibles actos vandálicos o conductas incívicas.

El Consistorio alangeño ha agradecido y reconocido la labor de la Benemérita, destacando la gran profesionalidad, así como su rápida intervención y compromiso permanente con la seguridad ciudadana y la protección del patrimonio público.

Asimismo, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la conservación y el embellecimiento de los espacios públicos, apelando a la responsabilidad y colaboración ciudadana para mantener en buen estado las infraestructuras y bienes comunes del municipio.

