El hospital de Don Benito-Villanueva inaugura sus consultas, sin fecha para la segunda fase

Veinte años y varios colores políticos después, este lunes se inauguró de manera oficial el primer módulo del hospital Don Benito-Villanueva, que únicamente alberga ... las Consultas Externas y que se encuentra funcionando desde el pasado 26 de diciembre. Casi un mes después, el centro sanitario recibía la visita de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, acompañada por diversas autoridades regionales, comarcales y locales.

Tras la icónica escena de descorrer la cortina que cubría la placa conmemorativa, se realizó un extenso recorrido por estas instalaciones en las que algunos pacientes aceptaban con cierta resignación el revuelo mediático, otros inmortalizaban el momento con sus móviles, también había quien pedía no aparecer en las imágenes. No obstante, era una jornada laboral para los sanitarios que ya se han trasladado a este edificio que cuenta con 58 salas de consultas externas y 34 gabinetes de exploración física, además de otros espacios como el área de cafetería o atención al usuario. Durante el recorrido, varios profesionales explicaron el funcionamiento de servicios como el de rehabilitación cardíaca o el área de radiodiagnóstico.

Finalizada la visita, que se prolongó más de media hora, la atención se trasladó al salón de actos, donde además de María Guardiola, iban a tomar la palabra las alcaldesas de Don Benito y Villanueva, además de la gerente del área de salud, Eulalia Poveda.

Alcaldesa de Don Benito: «Instalaciones magníficas, de despachos y consultas. No es un hospital, no nos llevemos a engaño»

Críticas locales

«Esta primera fase del hospital debería haberse construido hace mucho tiempo y ha habido también muchos enredos, incluso en cuestiones ya decididas como su ubicación, que se cambió y se tuvo que volver a iniciar el proceso», expuso Ana Belén Fernández, alcaldesa villanovense. Un retraso con el que su homóloga en Don Benito, Mª Fernanda Sánchez, fue mucho más crítica. «Hemos visto unas instalaciones magníficas, pero de despachos y consultas, no hay camas... No es un hospital, no nos llevemos a engaño», afirmó Sánchez, «¿Hemos de esperar 20 años más para esa segunda fase? Espero que no».

Unas palabras que llegaban antes de la intervención de María Guardiola a la que Sánchez pidió «no tirar cohetes, presidenta, porque estamos inaugurando un edificio que esperamos desde hace más de 20 años».

La presidenta extremeña rebatió justificando que «sí es un día muy importante, para Don Benito, para Villanueva y para toda Extremadura». Asimismo, se congratuló por cumplir con el compromiso de materializar la apertura de esta primera fase, «dije que sería una realidad, después de varios retrasos, antes de que finalizara 2024 y así ha sido». Sin embargo, no hizo referencia a ningún posible plazo para esas exigencias locales en lo relativo a la construcción de la segunda fase. «Trabajaremos para que sea cuanto antes una realidad», se limitó a decir en su intervención.

Cabe recordar que las obras de este edificio comenzaron en julio de 2021 con un plazo de ejecución de 2 años y 2 meses, que no se cumplió; como tampoco ocurrió con el coste que en este tiempo, pasando de los 30 millones de euros de la adjudicación a los más de 50,19 millones de euros a los que hacía referencia este lunes María Guardiola.

Al margen del acto de inauguración, también se pronunciaron los exalcaldes de ambas poblaciones, Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana. «Guardiola no ha hecho ninguna gestión, lo que hace es inaugurarlo y lo que le pedimos es el compromiso de que lo continúe porque si no, no habrá hospital», dijo el hoy secretario general del PSOE extremeño. «Es muy fácil apuntarse los tantos; realmente el único que tiene mérito de que se haya realizado es Guillermo Fernández Vara y ahora falta la segunda fase», afirmó el delegado del Gobierno, lamentando la falta de inversión para el módulo hospitalario que completaría el hospital.