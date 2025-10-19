HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Excavación en una fosa común del cementerio de Villanueva. ARMHEX

Homenaje a víctimas franquistas este domingo en el cementerio de Villanueva de la Serena

E. Domeque

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Villanueva de la Serena acoge hoy la decimosegunda edición del homenaje a las víctimas del franquismo, un acto organizado por la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (AfameVVA).

El reconocimiento tendrá lugar en el Cementerio Municipal y comenzará a las 11.00 horas con un acto cívico de memoria que incluirá la presentación oficial, testimonios de familiares, intervenciones de autoridades, música y una ofrenda floral. Durante la ceremonia se realizará además el entierro de dos personas exhumadas e identificadas, cuyos restos serán entregados a sus familias para su entierro.

Posteriormente, a las 13.00 horas, se procederá a la extracción de muestras de ADN a las familias para futuras identificaciones, seguida de una asamblea de la asociación. La jornada concluirá con una comida de fraternidad a las 14.30 horas, para la cual es necesario reservar plaza.

