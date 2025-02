Sucesos | Accidente laboral: Herido un profesor del instituto Cuatro Caminos de Don Benito tras caerse desde un falso techo

Un profesor de 51 años de edad ha resultado herido este lunes en el instituto Cuatro Caminos de Don Benito tras caerse desde un falso ... techo. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, el accidente laboral se ha producido poco antes de las 10 horas.

La caída se ha registrado desde un espacio que el instituto tiene habilitado en la parte superior de un pasillo. Se trata de una especie de desván que se usa como almacén de un ciclo formativo que se imparte en dicho centro. Es una zona delimitada por una barandilla, a la que está limitado el acceso. Según especifican desde la Consejería de Educación, el accidente se ha producido cuando el hombre transitaba por una zona que no era apta para ello, por tratarse de un falso techo que no ha resistido el peso al que ha sido sometido. Tras desprenderse esta parte de la instalación, se ha originado la caída, desde aproximadamente dos metros y medio de altura. En ese momento no había ningún alumno ni ningún otro profesor en el pasillo.

Como consecuencia del suceso, el docente que se ha golpeado tras caerse ha sufrido policontusiones leves, lesionándose en el costado, según las primera valoraciones sanitarias. El herido ha sido trasladado al hospital de Don Benito-Villanueva acompañado por el director del instituto. Según informan desde el Servicio Extremeño de Salud (SES), el profesor estaba en Observación de Urgencias del citado complejo hospitalario pendiente de que le realizasen un TAC por seguridad. Tras un resultado negativo, la previsión era que recibiese el alta.

Hasta el lugar del incidente se ha trasladado una Unidad Medicalizada, una dotación de bomberos del CPEI del parque de Don Benito y técnicos del servicio de obras y de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación y Empleo, así como el responsable del Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente de la Dirección General de Trabajo. Igualmente han acudido patrullas de la Policía Nacional y Local.