Imagen de archivo de patrullas de la Policía Local de Zafra. HOY

Sucesos

Herido un hombre de 68 años en un accidente de tráfico en Zafra

El varón ha sido trasladado con fractura de brazo al hospital de la ciudad

R. H.

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:01

Comenta

Un hombre de 68 años de edad ha sufrido heridas tras verse implicado este jueves en un accidente de tráfico en Zafra. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso, un accidente de tráfico urbano, se ha registrado en la confluencia de las calles Magnolia y Severina Fernández de la ciudad.

Como consecuencia, el varón ha sufrido una fractura en un brazo y ha sido trasladado al hospital de Zafra en estado 'menos grave'.

Hasta el lugar se ha desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencias y patrullas de la Policía Local.

