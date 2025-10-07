Herido grave tras caerse en la calle en Calera de León y golpearse en la cabeza

R. H. Martes, 7 de octubre 2025, 19:27 Comenta Compartir

Un hombre ha resultado herido de gravedad este martes tras sufrir una caída en la calle en la localidad pacense de Calera de León. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el accidente personal se ha registrado poco antes de las 13 horas.

Como consecuencia de este suceso, el varón se ha dado un golpe en la cabeza y ha sufrido un trauma craneal. Según las primeras valoraciones realizadas por el personal sanitario trasladado hasta el lugar, el hombre ha sido trasladado en estado grave al hospital Universitario de Badajoz.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado recursos médicos del Servicio Extremeño de Salud (SES) así como una patrulla de la Guardia Civil.