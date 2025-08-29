HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sucesos

Herido grave un hombre de 65 años al sufrir una caída en una cubierta de un edificio en Llerena

El varón ha sido trasladado al hospital politraumatizado

R. H.

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:53

Un trabajador de 65 años de edad ha resultado herido grave en la mañana de este viernes al sufrir una caída en la cubierta de un edificio en la localidad pacense de Llerena. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el accidente laboral se ha producido poco antes de las ocho y media de la mañana en un inmueble situado en la plazuela de la Constitución del citado municipio.

Según las primeras valoraciones sanitarias realizadas por los medios desplazados al lugar del suceso, el hombre ha resultado politraumatizado y ha sido trasladado en estado grave al hospital de Llerena.

Desde el Centro 112 han movilizado a una Unidad Medicalizada de Emergencias y sanitarios del centro de salud de Llerena. Igualmente, también han acudido bomberos del Cpei de la Diputación de Badajoz y agentes de la Guardia Civil.

Pendiente de determinar el carácter laboral del suceso, se ha activado protocolo de accidentes laborales. Así, se han movilizado a técnicos del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA), dependiente de la Dirección General de Trabajo.

