Herida en la tormenta de Los Santos: «Mi hija tuvo que tirarme del pelo para sacarme de la alcantarilla»

Los Santos de Maimona Viernes, 20 de junio 2025

Un día después de la fuerte tormenta acompañada de granizo que descargó por la tarde en Los Santos de Maimona, los vecinos de la localidad pacense evalúan los daños. Además de desperfectos materiales, el temporal causó lesiones a una vecina, que se llevó un buen susto cuanto intentaba salvar la mercancía de su negocio.

Ana Follarat no olvidará fácilmente el 19 de junio de 2025. La dueña de dos establecimientos comerciales en el pueblo pacense muestra las lesiones que sufrió en las dos piernas y en un pie tras caer en una alcantarilla. La fuerza del agua levantó la tapa, y la Ana, sin percatarse en mitad del fuerte aguacero, cayó en su interior. «Con el coche no podíamos llegar porque cubría bastante. Estábamos como a medio metro y al intentar acceder a las tiendas, caí dentro de la alcantarilla, que estaba abierta». Recuerda que fueron unos instantes de miedo. «Mi hija tuvo difícil sacarme de allí. La alcantarilla me estaba succionando, y tuvo que tirarme del pelo para sacarme» del agujero.

Además de este percance, el agua entró en sus dos negocios, causando daños en el interior, tanto en los productos como en los muebles, que han comenzado a hincharse. «Estaba todo lleno de agua, había ratas, cucarachas... Todo estaba por ahí».

Ahora Ana no sabe cómo agradecer toda la ayuda que recibió de sus vecinos. Estaba emocionada al ver a tanta con cepillos y fregonas. «Era la graduación de mi hijo y lo que querían es que yo me fuese para casa, que me arreglase, que me fuese a acompañar a mi hijo». También reconoce tener miedo de que esto se vuelva a repetir, con una nueva previsión de tormentas en Extremadura. «Tengo miedo por mí y por mis negocios. Necesito una solución».

Inundaciones

El temporal que azotó con fuerza la localidad pacense sobre las cinco de la tarde provocó inundaciones en varios lugares como la zona de Vistahermosa. Además de afectar a las tiendas de perfumería y ropa de Ana, también causó perjuicios en otros comercios y lugares como la Casa del Pueblo y en viviendas de la barriada de la Charca.

El granizo también causó destrozos en el campo. Sufrieron daños parcelas de olivar y viñedo situadas en la zona que conduce a la vecina localidad de Fuente del Maestre, indican desde la Cooperativa La Estrella, con racimos de uvas caídos en la tierra.

Según los datos recogidos por un pluviometro particular la tormenta dejó unos 20 litros por metro cuadrado en una hora, cantidad similar a la anotada en la estación meteorológica de la Aemet ubicada en Fuente de Cantos, que ha contabilizó 29,2 litros por metro cuadrado.

El Ayuntamiento de Los Santos ha explicado a través de una nota de prensa que, «a pesar de las importantes inversiones realizadas en los últimos años en la mejora del saneamiento y las canalizaciones de estas áreas más sensibles, la magnitud excepcional del episodio meteorológico, con registros muy por encima de lo habitual en tan corto espacio de tiempo, hizo imposible que la red de saneamiento pudiera absorber todo el caudal de agua en el momento más crítico».

El concejal de Servicios, junto a los operarios municipales, activaron un dispositivo especial para llevar a cabo labores de desagüe, limpieza de imbornales y control de accesos en las zonas más afectadas. «La actuación rápida y coordinada permitió minimizar los daños y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Daños en la piscina

El fuerte aguacero también afectó a la maquinaria y los motores de la piscina municipal, cuya apertura estaba prevista para el próximo lunes 23 de junio. «En estos momentos los posibles daños están siendo analizados y valorados para, en su caso, proceder a su reparación para que las instalaciones puedan abrir al público a la mayor celeridad posible».