Grave tras una salida de vía cerca de Arroyo de San Serván
La mujer sufre un trauma craneal y ha sido trasladada al hospital de Mérida
R. H.
Martes, 2 de septiembre 2025, 14:34
Una mujer de 55 años ha resultado herida grave tras una salida de vía en una carretera de servicio paralela a la A-5, en el punto kilométrico 350, sentido Badajoz, a la altura del municipio pacense de Arroyo de San Serván.
La mujer sufre un trauma craneal y ha sido trasladada al hospital de Mérida, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del accidente de tráfico a las 11.46 horas de este martes.
Hasta el lugar se han desplazado varios recursos del Servicio Extremeño de Salud: una unidad medicalizada, una ambulancia convencional y un equipo médico del centro de salud de Arroyo de San Serván.
Además, han acudido dotaciones de bomberos del parque de Mérida, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de guardia de mantenimiento de carreteras.
