HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos de Extremadura

Grave tras una salida de vía cerca de Arroyo de San Serván

La mujer sufre un trauma craneal y ha sido trasladada al hospital de Mérida

R. H.

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:34

Una mujer de 55 años ha resultado herida grave tras una salida de vía en una carretera de servicio paralela a la A-5, en el punto kilométrico 350, sentido Badajoz, a la altura del municipio pacense de Arroyo de San Serván.

La mujer sufre un trauma craneal y ha sido trasladada al hospital de Mérida, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del accidente de tráfico a las 11.46 horas de este martes.

Hasta el lugar se han desplazado varios recursos del Servicio Extremeño de Salud: una unidad medicalizada, una ambulancia convencional y un equipo médico del centro de salud de Arroyo de San Serván.

Además, han acudido dotaciones de bomberos del parque de Mérida, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de guardia de mantenimiento de carreteras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada
  2. 2

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía
  3. 3

    Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero
  4. 4 Jorge Rey alerta sobre un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño de 2025
  5. 5 La Policía Local se incauta de mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo
  6. 6 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  7. 7

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  8. 8

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  9. 9

    La crisis del alquiler genera una lista de espera en las residencias universitarias de mil estudiantes
  10. 10

    La calle San Juan de Badajoz perderá los toldos y Menacho tendrá sombra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Grave tras una salida de vía cerca de Arroyo de San Serván

Grave tras una salida de vía cerca de Arroyo de San Serván