Fuente del Maestre recibirá 1.258.000 euros de los fondos europeos

El alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios, informó el pasado lunes que «empezamos la semana con una buena noticia: nuestra ciudad va a ... recibir 1.258.000 euros de Fondos Europeos y de la Diputación de Badajoz para ejecutar una serie de obras».

Entre esas obras, detalló el primer edil fontanés, se encuentra el equipamiento del parque de la carretera de Almendralejo, mejorar la accesibilidad peatonal en los entornos de los colegios públicos, la peatonalización de la Plaza de La Bomba y su entorno, la peatonalización de la Plaza del Gran Maestre y la reorganización del tráfico, la ampliación del Museo de la localidad, y la reforma y modernización de la Gradería del Polideportivo Municipal.

Barrios dio las gracias a las administraciones implicadas y añadió que «no van a ser las últimas inversiones, en este año 2025, en nuestra localidad».