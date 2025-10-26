HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fuente del Maestre

La fontanesa Luisa Rojas se jubila después de 34 años dedicada a la docencia

Redacción

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

El 3 de octubre fue el último día de clase para la maestra fontanesa Luisa Rojas Ortega, tras dedicarse a la docencia durante 34 años: los cuatro primeros en Hinojosa del Valle (Badajoz) y el resto en el Colegio San José de Calasanz, de Fuente del Maestre, de que llegó a ser directora de 1997 a 2006.

Esa última jornada fue muy emotiva: «Iba mentalizada pero, en el fondo, sentía pena y presentía que algo iba a pasar… Y llegó la gran sorpresa cuando me hicieron pasar por una alfombra roja en el salón de actos y vi sobre el escenario a mi hijo con la viola, y a mi marido con la guitarra, actuando para mí… Ahí sí que me costó aguantar las lágrimas. Además, me tocaron dos temas que me gustan mucho, el 'Hallelujah' de Cohen y otro de Fito y Fitipaldis. El ampa tuvo también un detalle conmigo. Fue muy emotivo, la verdad es que al final disfruté mucho…».

Luisa Rojas estudió Magisterio en el Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo (Badajoz): «Elegí la enseñanza por vocación. Me encanta trabajar con niños de primaria, enseñarles conocimientos y transmitirles valores».

Rojas Ortega ha sido testigo de cómo ha evolucionado la enseñanza durante todos esos años, ella sabe lo que es pasar de la pizarra tradicional a la digital, a la revolución que supuso internet.

« La verdad es que esta profesión es de cambios constantes, de tener que saber adaptarte a los cambios de leyes educativas por ejemplo , a la gran burocracia que conlleva , a tener que actualizarte en muchos aspectos… Pero internet fue desde luego una verdadera revolución. Y otro momento clave fue la pandemia, ahí sí que tuvimos que hacer grandes cambios en muy poco tiempo, aprendimos a sacar el máximo partido a las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. Algo que vino para quedarse.»

Luisa Rojas cuenta que también ha evolucionado el alumnado y el papel de las familias, «más participativo en la vida del colegio, aportan mucho.»

Desde el pasado día 3 reconocer haber pasado «por un periodo de adaptación, de sentirme algo desubicada»; pero ahora se define como «una jubilada jubilosa, con más tiempo para planificar cosas aunque luego falten horas, con una rutina marcada y llena de actividades, y sobre todo dispuesta a disfrutar de esta nueva etapa .»

