FUENTE DEL MAESTRE

La fachada del Ayuntamiento visibiliza la espina bífida

Redacción

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

El 21 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Espina Bífida, y para dar visibilidad a las más de 37.000 personas que la sufren en España, el Ayuntamiento de Fuente del Maestre ha iluminado de amarillo su fachada.

La espina bífida es una malformación congénita del sistema nervioso que afecta a la médula espinal, las estructuras que la recubren y la columna vertebral. Influye en el funcionamiento del sistema nervioso central, el aparato locomotor y el sistema genitourinario, pudiendo producir hidrocefalia, y una falta de sensibilidad, movilidad y fuerza.

Se desconocen exactamente sus causas, por ello es fundamental su prevención a través del consumo de ácido fólico antes y durante el embarazo. Actualmente se estima que en España viven aproximadamente 31.700 afectados.

Bajo el lema ‘Por una vida plena y justa’, las entidades de espina bífida junto a FEBHI reclaman este año su inclusión en el listado de discapacidades que permiten la jubilación anticipada.

