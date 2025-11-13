Estudiantes llevan la ganadería al siglo XXI

P. CORDOVILLA Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El ciclo formativo de Producción Agroecológica del IES Castillo de Luna participa en un proyecto de innovación sobre digitalización y manejo del ganado, en colaboración con estudiantes del ciclo de similar que se imparte en el IES Extremadura, de Montijo, y la empresa Innogando. La iniciativa busca acercar la tecnología al sector agrario, demostrando que el trabajo en el campo puede ser más eficiente, sostenible y rentable gracias a las herramientas digitales.