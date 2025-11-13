HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alburquerque

Estudiantes llevan la ganadería al siglo XXI

P. CORDOVILLA

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El ciclo formativo de Producción Agroecológica del IES Castillo de Luna participa en un proyecto de innovación sobre digitalización y manejo del ganado, en colaboración con estudiantes del ciclo de similar que se imparte en el IES Extremadura, de Montijo, y la empresa Innogando. La iniciativa busca acercar la tecnología al sector agrario, demostrando que el trabajo en el campo puede ser más eficiente, sostenible y rentable gracias a las herramientas digitales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  3. 3 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  4. 4 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  5. 5

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  6. 6 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  7. 7 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  8. 8 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa
  9. 9 Un quinto premio del 95 pendiente de cobro y enmarcado en un mercadillo... así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad
  10. 10

    Un auto del Supremo respalda que Gallardo y Sánchez sean juzgados por el TSJEx

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Estudiantes llevan la ganadería al siglo XXI