La Escuela de Música de Valverde de Legánes celebra sus 30 años

F. NEGRETE.La Escuela Municipal de Música ha comenzado a celebrar su 30º aniversario, que conmemorará durante todo el curso con diversas actividades destinadas a recordar sus tres décadas de dedicación a la formación musical y a la promoción de la cultura musical en Valverde y su entorno. El primer acto de esta programación fue el tradicional concierto de Santa Cecilia, ofrecido por la Asociación Cultural Banda de Música ante un salón de actos casi lleno.