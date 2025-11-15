HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

GUAREÑA

50 equipos disputan este fin de semana el X RallySprint de la Aceituna y el Higo

P. Fernández

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

50 equipos disputan este fin de semana el X RallySprint de la Aceituna y el Higo de Guareña y Cristina. Nueve de los inscritos correrán bajo la licencia del Motor Club Guareña, organizador junto a la Federación Extremeña de Automovilismo (FEXA) de esta prueba, que cuenta con el apoyo y patrocinio de los ayuntamientos de Guareña y Cristina, la Junta de Extremadura, a través de la Fundación Jóvenes y Deportes, y la Diputación de Badajoz.

La prueba será puntuable para el campeonato de Extremadura de Rallyes de Tierra, y cuenta entre turismos, car-cross y buggies, 50 inscritos, según el listado final que ha publicado en las últimas horas el Motor Club.

En esta edición, para celebrar los diez años del Tramo Cronometrado, no solo habrá carreras durante la mañana del domingo, sino que también se disputará la prueba hoy sábado por la tarde.

Un año más, correrán equipos provenientes de distintas comunidades autónomas, Extremadura, Madrid o Andalucía, además del país vecino, Portugal.

