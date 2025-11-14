50 equipos disputan este fin de semana el X RallySprint de la Aceituna y el Higo de Guareña y Cristina. Nueve de los inscritos correrán ... bajo la licencia del Motor Club Guareña, organizador junto a la Federación Extremeña de Automovilismo (FEXA) de esta prueba, que cuenta con el apoyo y patrocinio de los ayuntamientos de Guareña y Cristina, la Junta de Extremadura, a través de la Fundación Jóvenes y Deportes, y la Diputación de Badajoz.

La prueba será puntuable para el campeonato de Extremadura de Rallyes de Tierra, y cuenta entre turismos, car-cross y buggies, con 50 inscritos, según el listado final que ha publicado el Motor Club.

En esta edición, para celebrar los diez años del tramo cronometrado, no solo habrá carreras durante la mañana del domingo, sino que también se disputará la prueba el sábado por la tarde.

Mañana, a las 13.00 horas, saldrá el primer coche participante. Por la tarde, a partir de las 20.00, se realizará la tradicional ceremonia de presentación de la prueba y de los vehículos en la Plaza de España. La segunda etapa, el domingo 16, comenzará a las 9.00 horas. A las 14.00 está prevista la publicación de la clasificación final oficial y para las 15.00 horas la entrega de premios en el Pantano San Roque.