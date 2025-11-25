El encendido navideño de Villanueva de la Serena será este próximo sábado El especial momento comenzará a las seis de la tarde con un pasacalles que concluirá en la plaza de España

Estrella Domeque Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Villanueva de la Serena encenderá su Navidad este próximo sábado, 29 de noviembre, en un acto especial que comenzará a las 19.00 horas. «Un encendido navideño que supone la ilusión, la actividad y el disfrutar de nuestras calles y plazas», expresa María Lozano, portavoz municipal.

Antes de ese momento del encendido oficial, sobre las 18.00 horas, se podrá disfrutar de un pasacalles desde la plaza de San Bartolomé hasta la plaza de España, «donde se pulsará el botón de la Navidad».

i

www.hoyvillanueva.es

Un año más, la plaza de España estará presidida por un abeto navideño de 25 metros de altura y 22.550 puntos led, transitable por su interior, y que cuenta con un espectáculo sincronizado de luz y sonido. A ello se une la Ciudad de la Navidad, que se instala en el parque de la Constitución. Ya emblemático es en la localidad el Zoo de la Navidad, que contará con 100 figuras de animales «que llenarán de luz, color y fantasía este entorno que está pensado para el disfrute de las familias».

Este año el alumbrado navideño contará con 998.100 puntos de luz repartidos en más de 30 zonas de toda la ciudad. En concreto, en tres plazas, dos parques, cinco avenidas, once calles y tres glorietas, con grandes novedades. «Todo ello con el fin de potenciar los ejes comerciales y estar al lado del comercio local durante esta época», dice Lozano, que insiste en que se trata de una de las campañas comerciales más importantes del sector.

Un encendido navideño, destaca la portavoz municipal, que supone un apoyo directo al comercio local; «es una inversión con un claro retorno, ya que el alumbrado navideño es un revulsivo para el comercio local puesto que atrae a visitantes, fomenta el consumo de proximidad y contribuye a que se hagan las compras en nuestra ciudad». Cabe recordar que el presupuesto de este año era de unos 155.000 euros, con IVA.

Puntos destacados

Por lo que respecta a los distintos elementos, cabe destacar la llamada lluvia de luz en la avenida San Francisco; además, en la calle Lares se han instalado 14 lámparas singulares y en la plaza de Las Pasaderas hay elementos con destellos dorados. La avenida de San Francisco tendrá 50 elementos y en la calle Antonio Maura habrá nueva iluminación.

En la calle Ramón y Cajal, habrá tanto elementos decorativos navideños como otros naturales y al inicio de la calle habrá unas figuras de gran dimensión, similares a las de plaza de San Bartolomé.

El horario del encendido será de 18.00 a 23.00 horas los días de diario, y los fines de semana se amplía hasta la una de la madrugada.