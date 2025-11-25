HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Don Benito recibe una ayuda para mejorar la climatización de los colegios

E. Domeque

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado la adjudicación de una subvención de 578.000 euros al Ayuntamiento de Don Benito destinada a las mejoras de la climatización de los colegios de Educación Infantil y Primaria de Don Benito.

Una subvención que llega tras la presentación del proyecto por parte del Ayuntamiento cuya inversión asciende a 890.000 euros y que estará financiado por los fondos europeos al 65%.

Se llevarán a cabo mejoras en la climatización con la instalación de un sistema de aerotermia; instalación de paneles solares fotovoltaicos en cubiertas, para autoconsumo; mejoras en iluminación, con la instalación de alumbrados LED; renovación de carpintería exterior; instalación de radiadores de alta eficiencia; y la adecuación de instalaciones eléctricas existentes.

