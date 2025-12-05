HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LOS SANTOS DE MAIMONA

El domingo, actuación de flamenco

LUCIO POVES

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

La Peña Flamenca Miguel de Tena de la localidad pacense ha organizado para el próximo domingo, 7 de diciembre, a las 21.00 horas en el Teatro Cine Monumental, un espectáculo flamenco con los cantaores Edu Hidalgo y Daniel Castro, que estarán acompañados a la guitarra por José Ángel Castilla. Se trata de una actividad acogida al Plan de Ayudas a Asociaciones Locales del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

