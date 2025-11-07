Doble sesión de teatro este fin de semana en el centro cultural de Castuera

El teatro regresa este fin de semana a Castuera con dos propuestas en clave de comedia que pondrán en escena las compañías extremeñas Batilo Teatro ... y Palique Teatro.

La primera cita será hoy, a las 21.00 horas, con la compañía Batilo Teatro, de Ribera del Fresno, que presentará en el Centro Cultural de Castuera la obra 'Pésame, pésame mucho', una comedia llena de curvas, risas, llantos y sobresaltos.

La segunda cita será mañana día 8, en esta ocasión con la compañía Palique Teatro, de Hornachos, que pondrá en escena a las 21.00 horas, en el teatro-auditorio del Centro Cultural, 'La calentura', comedia romántica de aventuras escrita por Alfredo Sanzol, que cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la Armada Invencible obligadas por Felipe II a casarse.