El V Día de las Letras Extremeñas está dedicado a Luis Chamizo en su tierra natal

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Guareña acoge hoy el V Día de las Letras Extremeñas en homenaje a Luis Chamizo, el más reconocido y universal de los poetas de la región. El Órgano de Seguimiento del Extremeño y su Cultura (Oscec), junto al Ayuntamiento y la Asociación Cultural Luis Chamizo, han organizado esta jornada con la colaboración de la Diputación.

Oscec trabaja desde 2011 en la preservación de las lenguas minoritarias de Extremadura, por la defensa y conservación del patrimonio lingüístico y cultural de la región. Defiende la protección de las tres lenguas reconocidas como tales por la Unesco y el Consejo de Europa: la fala del valle de Jálama, el portugués rayano, y el extremeño o estremeñu.

Se trata de la quinta edición de una jornada que busca difundir la literatura producida en las lenguas propias de Extremadura. «Además de fomentar estas lenguas que aprendemos en casa, y que reflejan la idiosincrasia de Extremadura, ésta supone un valor añadido a la cultura, un atractivo para el turismo y un elemento dinamizador para la economía extremeña», explica el presidente de Oscec, Daniel Gordo.