HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Uclés junto a Inma Chacón ayer en Almendralejo. P.G.
ALMENDRALEJO

David Uclés ya tiene el ‘Dulce Chacón’ de novela

Paco Galeano

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El fenómeno literario del momento no defraudó ayer a los cientos de seguidores que lo esperaban en Almendralejo. El autor de ‘La península de las casas vacías’, David Uclés, tenía un doble cometido. Hablar de su obra más reciente en la semana en la que precisamente se conmemoraban 50 años de la muerte de Franco, y recoger en el auditorio de Cajalmendralejo, gracias a su exitosa novela, la vigésima edición del Premio de Narrativa Española ‘Dulce Chacón’ que le había sido concedido.

Uclés se había impuesto a otros cuatro finalistas «por su capacidad para crear un mundo narrativo con vocabulario rural», señalaban desde el jurado hace unas semanas cuando se conoció el ganador, para añadir que el autor, natural de Úbeda, «gracias a sus propias vivencias y a sus valores de sencillez y humildad ha construido un relato antibelicista».

17 obras publicadas en 2024 formaron la primera selección.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  2. 2 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  3. 3 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  4. 4 Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida
  5. 5 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  6. 6

    Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES
  7. 7

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa
  8. 8

    El descontento del personal del Sepad se traduce en cinco paros y concentraciones esta semana
  9. 9

    El principal testigo era el homicida
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy David Uclés ya tiene el ‘Dulce Chacón’ de novela

David Uclés ya tiene el ‘Dulce Chacón’ de novela