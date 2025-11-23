David Uclés ya tiene el ‘Dulce Chacón’ de novela

Paco Galeano Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El fenómeno literario del momento no defraudó ayer a los cientos de seguidores que lo esperaban en Almendralejo. El autor de ‘La península de las casas vacías’, David Uclés, tenía un doble cometido. Hablar de su obra más reciente en la semana en la que precisamente se conmemoraban 50 años de la muerte de Franco, y recoger en el auditorio de Cajalmendralejo, gracias a su exitosa novela, la vigésima edición del Premio de Narrativa Española ‘Dulce Chacón’ que le había sido concedido.

Uclés se había impuesto a otros cuatro finalistas «por su capacidad para crear un mundo narrativo con vocabulario rural», señalaban desde el jurado hace unas semanas cuando se conoció el ganador, para añadir que el autor, natural de Úbeda, «gracias a sus propias vivencias y a sus valores de sencillez y humildad ha construido un relato antibelicista».

17 obras publicadas en 2024 formaron la primera selección.