La ONCE reparte 210.000 euros en Valdivia: «Un matrimonio me compró cinco cupones y su amiga, otro» El vendedor Sergio Muñoz asegura que compraron los cupones un matrimonio de Los Guadalperales y una amiga de la pareja

El Cupón Diario de la ONCE del sorteo del martes 21 de enero ha repartido 210.000 euros en Valdivia, donde se han vendido seis cupones del número 09353, premiados con 35.000 euros cada uno.

Sergio Muñoz Calderón, vendedor de la ONCE desde 2021, es quien ha llevado la suerte a Valdivia, repartiendo estos premios desde su punto de venta situado en la calle Ronda Sur de la localidad, junto a la administración de loterías.

Sergio tiene perfectamente localizados a los agraciados del premio más importante que ha repartido en los tres años que lleva trabajando como vendedor de la ONCE: «Son vecinos de Los Guadalperales y tienen unos cuarenta años», asegura. «Estaba en mi punto de venta por la tarde y se acercó un matrimonio acompañado de una amiga. El hombre, que es cliente habitual, me dijo que le diera cinco cupones y se los tuve que sacar de máquina porque ya no me quedaban de los otros. Al cabo de una media hora o una hora, volvieron y la amiga de la pareja me pidió que le diera otro cupón con el mismo número».

Sergio explica que la sensanción que sintió al saber que había dado un premio de más de 200.000 euros fue «espectacular y muy emocionante». «Anoche cuando vi el número le dije a mi padre que había dado el premio, se me caían las lágrimas...».

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, también reparte 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.