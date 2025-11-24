Cooperación académica y cultural China

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El investigador fontanés Jesús Lozano Rogado participó en la I Semana Cultural de España, Extremadura organizada por la Universidad de Extremadura en Chongqing (China), un evento que simboliza el fortalecimiento de los lazos educativos, culturales y científicos entre ambos territorios.

Lozano Rogado, que acudía como adjunto al vicerrector de Planificación Académica, definió la experiencia como «muy buena y gratificante,». Durante la semana se llevaron a cabo diferentes charlas y ponencias. En el caso de Jesús Lozano, presentó una conferencia sobre sistemas olfativos artificiales.