Los tres nuevos agentes de la Policía Local en Villanueva. HOY

Condenado por conducir una bici adaptada con motor ilegal en Villanueva de la Serena

Según explica la Policía Local, el vehículo carecía de homologación y el conductor no tenía permiso de conducción

E. Domeque

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:33

Agentes de la Policía Local han identificado recientemente a un hombre que circulaba en una bicicleta modificada con un motor eléctrico artesanal, catalogado como un ciclomotor de dos ruedas tipo L1e-B, que conseguía alcanzar una alta velocidad.

Desde la Policía local se indica que, en el momento de la intervención, esta persona admitió no estar en posesión de permiso de conducción, en ninguna de sus categorías, al tiempo que se comprueba que el vehículo carecía de la debida documentación y homologación.

Como consecuencia, según explican desde la Policía, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción ha dictado sentencia condenatoria considerando al individuo autor de un delito de conducción sin permiso, que conlleva ocho meses de multa, con seis euros diarios. Además, debe asumir las costas del proceso.

Para garantizar la seguridad ciudadana, la Policía Local insta a la ciudadanía a utilizar únicamente vehículos homologados y con la documentación en regla «para evitar así peligros tanto para el conductor como a peatones». Además, recuerdan que conducir sin permiso es un delito, «en caso de tener accidentes con vehículos no homologados carece de seguro por lo que se asume personalmente los daños, entre otras cuestiones».

Nuevos agentes

Por otra parte, los agentes Abel Morcillo, Andrés Cabañas y Francisco Llanos se han incorporado de forma oficial a la Policía Local tras su formación en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y su periodo de prácticas. Así, la plantilla cuenta con un total de 39 funcionarios.

