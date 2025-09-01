El concurso de toque manual de campanas de Salvatierra alcanza dieciséis ediciones Abierto el plazo para las personas que quieran participar el día 13 en un evento organizado por la asociación 'Amigos de Salvatierra' y que cuenta con la colaboración de la Hermandad del Cristo

Celestino J. Vinagre Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:06 Comenta Compartir

Si algún a alguien se le ocurre hacer un campeonato de toque manual de campanas de Extremadura o de España, Salvatierra de los Barros será una excepcional sede. Allí el toque manual de campanas es tan frecuente, tan asentado en los salvaterreños que hacen hasta concursos. Y no porque desde noviembre de 2022 forme parte ya de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. En absoluto. En Salvatierra (1.559 vecinos, comarca Sierra Suroeste), en honor al antiguo sacristán, desde hace dieciséis años se celebra el concurso de campanas Manolo Bermejo, aprovechando el 13 de septiembre, día grande (mejor noche, por la Procesión de las Antorchas), como el 14, por la festividad del Santísimo Cristo de las Misericordias.

La asociación 'Amigos de Salvatierra' lo organiza en colaboración con la Hermandad del Santísimo Cristo de las Misericordias y la parroquia de San Blas cada 13 de septiembre. Solo dejó de celebrarse el año que se rompió una de las dos campanas de la iglesia parroquial de San Blas y los dos de la pandemia. Se celebra para «salvaguardar un hecho cultural tan arraigado en la localidad» como es el toque manual de campanas, así como «poner en valor el lenguaje de las campanas conservando el repique propio de Salvatierra de los Barros y asegurar la continuidad de esta tradición al borde de la extinción por la falta de campaneros».

En el concurso puede participar cualquier persona, hombre o mujer, sin límite de edad. Podrán inscribirse enviando un mensaje al número de WhatsApp 607 61 54 77. El último día para apuntarse es el próximo día 10. Los inscritos pueden previamente hacer ensayos en los días previos al 13 de septiembre.

El toque de campanas comenzará a las 19.30 horas del día 13 en el campanario de la iglesia parroquial de San Blas, coincidiendo con el primer toque de la novena del Cristo. Consistirá en la realización de un solo toque (inicio, repique y final) por espacio máximo de 90 segundos. Un jurado compuesto por miembros de Amigos de Salvatierra y de la Hermandad del Cristo serán los encargados de valorarlo.

Cartel del concurso de este año. HOY

La mitad de los puntos otorgados (50) se los llevará quien sepa ajustar mejor el toque «desde el principio al final al repique festivo propio de Salvatierra». Otros 25 puntos son para los participantes que mantengan el ritmo durante todo el repique y otros 25 para la intensidad y la sonoridad en la transmisión en la melodía del repique«.

El ganador se llevará un trofeo y 70 euros. El segundo clasificado, trofeo más 50 euros. Y el tercero, trofeo y 30 euros. Además habrá un obsequio para todos los participantes.

En la actualidad, explicaba el Ministerio de Cultura en 2022, perviven en España más de treinta modos diferentes de toque manual de campanas, un lenguaje sonoro que se ha mantenido a lo largo de los siglos como un medio de comunicación comunitario.

«Con un amplio repertorio de formas y técnicas, tanto en el ámbito religioso como en el civil, los toques de campana han regulado multitud de aspectos de la vida festiva, ritual, laboral y cotidiana en todo el territorio español», se indicaba tras la declaración por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El toque manual de campanas es una de las costumbres más ancestrales pero cada vez más expuestas a su desaparición. A pesar de su decadencia desde 1970, todavía hay personas que manejan el sabio arte de tañir campanas. En Salvatierra de los Barros hay todavía muchas.