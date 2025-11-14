La Comunidad de Regantes de Orellana adquiere dos parcelas Se trata de dos espacios industriales en el antiguo sector ASI-I con una superficie total de algo más de 2.200 metros cuadrados

La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana ha formalizado con el Ayuntamiento de Don Benito la adquisición de dos parcelas industriales en el antiguo Sector ASI-I, con el objetivo de reforzar y modernizar sus servicios al conjunto del regadío del Canal.

Según explican desde la propia comunidad, resultó adjudicataria tras presentar la oferta económicamente más ventajosa en el proceso público de enajenación de suelo municipal. En concreto, participó en la licitación de dos de los ocho lotes. Uno de ellos ha sido adjudicado por 54.450 euros, impuestos incluidos; y el segundo por 85.198 euros.

Mejora de la operatividad

Las dos parcelas, con una superficie total superior a los 2.200 metros cuadrados, permitirán a la CGU disponer de nuevos espacios para mejorar su operatividad, centralizar recursos y avanzar en la dotación de servicios técnicos vinculados a la gestión del agua y al apoyo a las comunidades de regantes.

«Supone un avance muy importante para mejorar nuestra capacidad de servicio y afrontar con mejores medios los retos presentes y futuros del regadío», explica Luis Gutiérrez, presidente de la CGU. Además, añade que la adquisición de estos terrenos «refuerza la estabilidad institucional de la entidad y nos permite planificar infraestructuras estratégicas que beneficiarán a miles de agricultores del ámbito del Canal de Orellana».

Gutiérrez subraya también que este tipo de inversiones «responden al compromiso firme de la CGU con la modernización y la eficiencia, dos pilares que ya están marcando la evolución del regadío en Extremadura».

Por último, considera que contar con este espacio propio y con capacidad de crecimiento «nos permitirá mejorar nuestros servicios técnicos y dar una respuesta más ágil a las necesidades de las comunidades de regantes».

La Comunidad General de Usuarios continuará informando de los avances del proyecto conforme se desarrollen los trabajos técnicos y administrativos necesarios para su puesta en marcha.