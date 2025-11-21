Comienzan las IV Jornadas sobre el Tribunal de la Inquisición, centradas en los judeoconversos

Antonio Martín Sánchez Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Hoy y mañana se celebran las IV Jornadas sobre el Tribunal de Llerena y su jurisdicción en Extremadura, centradas en los judeoconversos. El encuentro, impulsado por el Ayuntamiento, el Instituto de Historia de la Intolerancia y la Sociedad Extremeña de Historia, reunirá a especialistas en historia del derecho, judaísmo hispano y represión inquisitorial. Este congreso está coordinado por los profesores Beatriz Badorrey Martín, Felipe Lorenzana de la Puente, Carlos Pérez Fernández-Turégano, Sixto Sánchez-Lauro y el cronista oficial de Llerena e historiador, Luis Garrain Villa.

Las jornadas buscan profundizar en el conocimiento del tribunal que actuó en la región durante más de tres siglos y cuya huella, sigue siendo un elemento clave para entender la evolución social de Extremadura. Aunque la temática de los judeoconversos ha sido ampliamente estudiada, los expertos señalan que aún quedan espacios poco explorados, especialmente en el ámbito local, donde la documentación ofrece nuevos perfiles sociales y trayectorias vitales de los procesados.

El programa combina conferencias, mesas temáticas y visitas guiadas. La apertura estará presidida por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y la consejera de Cultura de la Junta, Victoria Bazaga, seguida de una conferencia inaugural del presidente de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, José Antonio Escudero.

Durante las jornadas, se desarrollarán seis paneles centrados en las comunidades hebreas de la región, la represión de judaizantes, la documentación procesal y la actividad económica vinculada a los acusados. Participan cronistas, historiadores y profesores extremeños y catedráticos de universidades de Extremadura, Madrid, Salamanca, Zaragoza y Cataluña.