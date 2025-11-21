HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Llerena

Comienzan las IV Jornadas sobre el Tribunal de la Inquisición, centradas en los judeoconversos

Antonio Martín Sánchez

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hoy y mañana se celebran las IV Jornadas sobre el Tribunal de Llerena y su jurisdicción en Extremadura, centradas en los judeoconversos. El encuentro, impulsado por el Ayuntamiento, el Instituto de Historia de la Intolerancia y la Sociedad Extremeña de Historia, reunirá a especialistas en historia del derecho, judaísmo hispano y represión inquisitorial. Este congreso está coordinado por los profesores Beatriz Badorrey Martín, Felipe Lorenzana de la Puente, Carlos Pérez Fernández-Turégano, Sixto Sánchez-Lauro y el cronista oficial de Llerena e historiador, Luis Garrain Villa.

Las jornadas buscan profundizar en el conocimiento del tribunal que actuó en la región durante más de tres siglos y cuya huella, sigue siendo un elemento clave para entender la evolución social de Extremadura. Aunque la temática de los judeoconversos ha sido ampliamente estudiada, los expertos señalan que aún quedan espacios poco explorados, especialmente en el ámbito local, donde la documentación ofrece nuevos perfiles sociales y trayectorias vitales de los procesados.

El programa combina conferencias, mesas temáticas y visitas guiadas. La apertura estará presidida por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y la consejera de Cultura de la Junta, Victoria Bazaga, seguida de una conferencia inaugural del presidente de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, José Antonio Escudero.

Durante las jornadas, se desarrollarán seis paneles centrados en las comunidades hebreas de la región, la represión de judaizantes, la documentación procesal y la actividad económica vinculada a los acusados. Participan cronistas, historiadores y profesores extremeños y catedráticos de universidades de Extremadura, Madrid, Salamanca, Zaragoza y Cataluña.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  3. 3 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  4. 4

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  7. 7 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  8. 8 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero
  9. 9 El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias
  10. 10

    La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Comienzan las IV Jornadas sobre el Tribunal de la Inquisición, centradas en los judeoconversos