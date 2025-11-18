HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

VILLANUEVA DE LA SERENA

Los colegios de Villanueva se suman a la Semana Europea de la Prevención de Residuos

E. Domeque

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena se suma un año más a la Semana Europea de la Prevención de Residuos, que se celebra del 22 al 30 de noviembre. Una actividad en la que se trabajará en la jerarquía de residuos con acciones centradas en promover la reducción del consumo, la reutilización de productos y materiales y el reciclaje de residuos.

Las acciones se realizarán en los centros educativos del 19 de noviembre al 3 de diciembre. Se harán visitas al punto limpio para concienciar a los más pequeños la importancia de reciclar.

Por otra parte, se pondrá en marcha un punto limpio móvil con el objetivo de facilitar la recogida selectiva de residuos domésticos especiales. Será del 19 al 26 de noviembre con un camión especial en las proximidades de los centros escolares.

El alumnado de 3º de primaria realizará talleres de reciclaje y reutilización. Primero recibirán una formación teórica y, posteriormente, llevarán a cabo un taller creativo de construcción con elementos desechables.

