El Certamen de Cante Flamenco 'Villa de San Vicente' ya tiene finalistas

Ocho cantaores se disputarán los premios del 16º Certamen de Cante Flamenco 'Villa de San Vicente'. Tras la fase previa, el jurado ha emitido su ... veredicto, seleccionando a los aspirantes que protagonizarán una de las citas más destacadas del Otoño Cultural sanvicenteño. El ganador obtendrá un premio de 600 euros y silla de corcho, el subcampeón, 299 euros y placa, y el tercer clasificado, 200 euros y placa.

La gran final tendrá lugar el sábado, 22 de noviembre, a las 20.00 horas en la Casa de la Cultura 'Ángel Campos'. El evento, que alcanza su decimosexta edición, se consolida como un punto de encuentro imprescindible para los amantes del arte jondo y contará con entrada gratuita.

Los cantaores seleccionados, provenientes de distintas localidades de Extremadura y Andalucía, son: Juan José Pérez 'El Crucita' (Villafranca de los Barros), Miriam Retamal (Cáceres), Juan Ramón Rivero (Mérida), Eusebio Oliva (Mérida), José Llavador (La Albuera), José Burguillos (Almendralejo), Miguel Arnau (Orellana la Vieja), y Francisco Quintero (Coria del Río, Sevilla).