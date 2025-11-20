El Ayuntamiento de Don Benito lanza una campaña contra el absentismo escolar

E. Domeque Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Don Benito, a través de la concejalía de Políticas Sociales, Familias e Igualdad, ha puesto en marcha la campaña 'Cada día cuenta, no juegues con su futuro'. Se trata de una iniciativa de sensibilización dirigida a prevenir el absentismo escolar y a reforzar la importancia de la educación como derecho fundamental y responsabilidad compartida.

Según explican desde el Consistorio, esta actuación se enmarca dentro del Programa de Desarrollo Gitano, que trabaja de forma coordinada con los diferentes agentes sociales de la ciudad para apoyar a las familias. Además, se busca «favorecer la inclusión educativa y garantizar que ningún menor vea limitado su futuro por la falta de asistencia continuada al aula».

i

www.hoydonbenito.es

A través de mensajes claros y visuales, la iniciativa advierte de las consecuencias del absentismo, como bajo rendimiento académico, aislamiento social, aparición de problemas de conducta o riesgo de abandono definitivo de los estudios.

«Sin escuela, no hay futuro»

Así, se han distribuido folletos, carteles y marcapáginas que refuerzan la idea central de la campaña: «Sin escuela, no hay futuro. Con escuela, todo es posible».

Estos recursos explican de manera accesible la importancia de acudir diariamente al colegio. El material estará disponible en centros educativos, centros sociales y espacios comunitarios con el objetivo de llegar tanto a las familias como al alumnado, reforzando el mensaje de que la asistencia diaria es clave para el éxito escolar.

Por último, se incide en que la lucha contra el absentismo escolar requiere la implicación conjunta de toda la comunidad educativa, fomentando la participación y prestando apoyo específico.