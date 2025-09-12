El Ayuntamiento de Don Benito estima en 50.000 los asistentes a la feria

Estrella Domeque Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Don Benito cifra en más de 50.000 visitantes la afluencia a la Feria y Fiestas de Septiembre. Así lo ha dado a conocer el equipo de Gobierno en el balance del programa festivo.

Los eventos más multitudinarios fueron los conciertos de Manuel Carrasco, con 12.000 asistentes, y de Medina Azahara, con unos 6.000; misma cifra que se estima para la corrida de toros en el Día de Extremadura. El concejal de Festejos, Álvaro Ballesteros, también reconocía el descenso en el número de atracciones en el recinto ferial, que achaca a la coincidencia con la feria de Mérida.

Desde Policía Local valoran el aumento de usuarios de transportes alternativos, también la bajada en cuanto a intervenciones a consecuencia de intoxicaciones y tan solo un par de conatos de altercados, según explicaba Emilio García, jefe de la Policía Local.

Desde Políticas Sociales, Mayores, Familias e Igualdad, la valoración también es positiva en cuanto a las diversas propuestas.

Temas

Don Benito