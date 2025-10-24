HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ALBURQUERQUE

El Ayuntamiento de Alburquerque anuncia la inminente pavimentación de trece calles

P. Cordovilla

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento, a través de su alcalde, Manuel Luis Gutiérrez Regalado, ha emitido un bando para informar a los vecinos sobre un inminente plan de pavimentación que afectará a trece calles del casco urbano: Pozo Concejo, San Antón, Jovellanos, Del Pilar, Del Sol, Antonio Machado, Emigrantes, San Andrés, Fray Bernardo de Alburquerque, Campo Mayor, Adelardo Covarsí, San Blas y San Vicente. Las obras comenzarán en próximas fechas, con el objetivo de mejorar el firme y la seguridad vial.

Ante la cercanía del inicio de los trabajos, se hace un llamamiento a los residentes que tengan previsto realizar cualquier obra o acometida en la calzada para que las ejecuten con la máxima celeridad.

