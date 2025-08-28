La aparición de heces en la piscina de Los Santos ha obligado a repetidos cierres este verano

Imagen de archivo de la piscina de Los Santos de Maimona.

L. Poves Jueves, 28 de agosto 2025, 07:47 | Actualizado 08:27h. Comenta Compartir

La piscina de Los Santos de Maimona ha tenido que ser cerrada en varias ocasiones a lo largo de este verano por haberse encontrado heces humanas en el agua. Estos sucesos obligan al cierre temporal de los vasos por cuestiones sanitarias. «El Ayuntamiento quiere expresar su más enérgica protesta y condena de la reprobable práctica que durante el verano se está llevando a cabo por parte de usuarios», expone el Consistorio en una nota de prensa.

En ese sentido, se recuerda estos actos vandálicos tienen «consecuencias legales, como la prohibición de la entrada y sanciones económicas, pues la limpieza conlleva un gasto extra», termina la nota.

Por el momento se desconoce si estas conductas responden a algún tipo de apuestas o retos en redes sociales.

