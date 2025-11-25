Antonio Luis Ginés presenta un poemario en Llerena
Antonio Martín
Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00
La biblioteca Arturo Gazul acogió la semana pasada la presentación del nuevo libro del poeta cordobés Antonio Luis Ginés, una voz ya imprescindible en ... el panorama lírico andaluz. Habitual en los encuentros poéticos de la ciudad, Ginés regresó a un espacio que conoce bien. En un acto conducido por el poeta llerenense Antonio Solano, el autor dio a conocer su noveno poemario, que está despertando un notable entusiasmo entre la crítica especializada y los lectores.
