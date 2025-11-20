HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ALBURQUERQUE

Amplio programa de actos en Alburquerque para concienciar contra la violencia de género

Pablo Cordovilla

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Hasta el 25 de noviembre, se desarrollará una completa agenda de actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, impulsada por la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Lácara los Baldíos, en colaboración con centros educativos, entidades sociales y programas municipales.

Del 20 al 29 de noviembre, la biblioteca municipal abrirá al público la 'Biblioteca violeta', con exposiciones dedicadas a la prevención de las violencias machistas. Y el martes, día central de la conmemoración, se celebrarán dos citas destacadas. De 9.30 a 12.00, tendrá lugar el taller 'Vital_mente', organizado por el Programa Ciudades Saludables. Y a partir de las 18.00 horas, en la plaza, Percusórica dinamizará un encuentro abierto a la ciudadanía que incluirá la lectura del manifiesto y la presentación oficial de la Carpa Violeta.

