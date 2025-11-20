Amplio programa de actos en Alburquerque para concienciar contra la violencia de género

Pablo Cordovilla Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Hasta el 25 de noviembre, se desarrollará una completa agenda de actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, impulsada por la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Lácara los Baldíos, en colaboración con centros educativos, entidades sociales y programas municipales.

Del 20 al 29 de noviembre, la biblioteca municipal abrirá al público la 'Biblioteca violeta', con exposiciones dedicadas a la prevención de las violencias machistas. Y el martes, día central de la conmemoración, se celebrarán dos citas destacadas. De 9.30 a 12.00, tendrá lugar el taller 'Vital_mente', organizado por el Programa Ciudades Saludables. Y a partir de las 18.00 horas, en la plaza, Percusórica dinamizará un encuentro abierto a la ciudadanía que incluirá la lectura del manifiesto y la presentación oficial de la Carpa Violeta.