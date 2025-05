La alcaldesa de Acedera, contraria al pacto judicial que reduce la pena del exsecretario municipal

Nadia Ruiz ha llegado esta mañana al Ayuntamiento de Acedera, localidad de la que es alcaldesa, con mantas, ropa y todo lo necesario para pasar ... allí, en principio, cuatro días de encierro. Una protesta que comenzará a las 3 de la tarde, una vez que concluya la actividad municipal en el Consistorio, para mostrar su postura contraria al acuerdo presuntamente alcanzado en el proceso judicial contra el exsecretario del Ayuntamiento, Esteban Escobar. No obstante, asegura, se pasará de una solicitud por parte de la fiscalía de cuatro años y seis meses de prisión a una condena de 10 meses de multa.

La Audiencia Provincial de Badajoz abrió en marzo juicio contra este vecino de Acedera, municipio pacense de poco más de 800 habitantes, por un delito de falsedad en documento oficial. Se trata del hermano de Pedro Escobar, excoordinador general de IU en Extremadura, y la vista está prevista inicialmente para este jueves en la sede de la sección 3 del tribunal, en Mérida. Sin embargo, si el supuesto acuerdo se confirma, el juicio no llegará a celebrarse.

«Esto sucede porque es hermano de Pedro Escobar, es la primera vez que se da en Izquierda Unida Extremadura porque jamás en todos los procedimientos judiciales se ha llegado a un acuerdo y menos sin constancia de las partes», denuncia Nadia Ruiz que asegura que el pacto se ha adoptado a sus espaldas. «Todo se ha hecho sin mi consentimiento y, aunque es Izquierda Unida de Extremadura quien denuncia, lo hace a petición mía, que soy yo la que he recabado las pruebas y la denunciante, aunque legalmente sean ellos», sostiene la alcaldesa, que en diciembre de 2021 decidió abandonar las filas de IU Extremadura, aunque asegura que es apoyada todavía hoy por muchos compañeros del partido, «porque también creen que es un juez quien tiene que decidir el delito que se ha cometido y la pena que se le impone por ello, no Pedro Escobar».

Del 'Eurodisney' rural a plantación de almendros

Pero este proceso judicial se remonta a 2017, cuando Nadia Ruiz presentó una querella contra su antecesor en el cargo, el socialista Diego Collado y el empresario José Antonio Viceira, entre otros, por incumplir las condiciones de venta de un terreno municipal de 18 hectáreas, enajenado por 66.000 euros para crear una especie de 'Eurodisney' rural. El parque de ocio incluía canódromo, una piscina y toboganes de grandes dimensiones, un circuito de motocar, pistas de tenis y de fútbol sala, un picadero, varios espacios para tiro con arco y carabina, un ruedo para capeas, discoteca de verano y zonas de restauración y hospedaje. Sin embargo, nada de eso se levantó y en su lugar se plantaron almendros.

El escrito de acusación del fiscal consideró culpable a Escobar del delito de falsedad en documento oficial por expedir una certificación del acta del pleno celebrado el 10 de julio de 2013 referida a la venta de dos parcelas propiedad del Ayuntamiento mediante subasta pública. El proceso judicial contra el secretario radica en que hizo constar como cláusula segunda del pliego de condiciones administrativas que los bienes que se enajenan deberían destinarse «única y exclusivamente a fines de naturaleza turístico recreativas salvo que por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario no se puede llevar a cabo este destino». Esta última excepción al destino de los bienes enajenados fue incluida por el acusado a sabiendas de que la misma no constaba en el acta de la sesión por no haberse discutido en el pleno. Una cuestión de la que sí se dio cuenta la alcaldesa.

Por estos hechos la Fiscalía de Badajoz solicitaba contra Escobar una pena de cuatro años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones propias del cargo de secretario durante 5 años.

Falsedad de manera imprudente

Sin embargo, según denuncia hoy Nadia Ruiz, IU Extremadura ha pactado con la fiscalía una condena de 10 meses de multa para el exsecretario rebajando el delito a falsedad en documento público de manera imprudente. «Ese documento debe ser considerado falso, pero no por imprudencia, sino que fue una falsedad con premeditación y de mala fe», afirma Ruiz, «las actas y los acuerdos de pleno están ahí, es que es algo que no pueden cambiar y lo que pasa que él pensaba que no nos íbamos a dar cuenta; yo vi que había pegado el cambiazo».

Si bien, el objetivo de Nadia Ruiz, dice, no es que Esteban Escobar termine en prisión. «No pretendo que vaya a la cárcel, pero sí tengo necesidad de que ese hombre tuviera unos antecedentes penales y tuviera una condena por el delito que ha cometido, no por otro».

En ese sentido, se siente «traicionada» por la dirección de IU Extremadura que «por salvar el cuello del hermano de Pedro Escobar, va a consentir que Acedera pierda su patrimonio porque la reversión de esas tierras depende de que ese documento sea declarado como falso, pero no por una falsedad imprudente, es lo que necesitamos para que esas tierras vuelvan que es por lo que estamos luchando hace mucho tiempo».

Al mismo tiempo, la alcaldesa de Acedera denuncia además que en estos años ha sufrido amenazas y agresiones verbales por parte del acusado, así como una persecución política. «Cuando algunos levantamos la voz se nos persigue, porque lógicamente no estamos a favor de esas prácticas y mucho menos en nuestra organización», dice tras años inmersa en este procedimiento.

De momento, y a la espera de saber si el acuerdo llega o no a sede judicial antes de la vista prevista para el jueves, tanto ella como varios vecinos y políticos se van a encerrar día y noche en el Ayuntamiento a modo de protesta. Los sofás de la segunda planta les servirán para descansar y Nadia Ruiz confía en que su reivindicación sea escuchada.