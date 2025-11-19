Alburquerque convoca el Premio de Narración Luis Landero

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

PABLO CORDOVILLA. El IES Castillo de Luna ha anunciado la convocatoria del XXXVI Premio de Narración Corta Luis Landero, uno de los concursos literarios juveniles más consolidados y dotados del panorama educativo nacional. La organización ha establecido un primer premio de 800 euros, acompañado de una placa y la publicación del relato por parte del Plan de Fomento de la Lectura de la Junta de Extremadura. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 16 de enero.