Agricultura, fiestas y urbanismo cambian de manos en el equipo de Gobierno de Olivenza

El Boletín Oficial de la Provincia con fecha de 11 de agosto hace publica la resolución de la Alcaldía, del 30 de julio de 2025 por la que se modifican las delegaciones actuales de diversos concejales.

En dicho documento el alcalde, Manuel José González Andrade, en virtud de las atribuciones que le confieren los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril resuelve modificar la atribución de competencias que se decretó con fecha 26 de junio de 2023.

Los cambios efectuados son, por un lado, adjudicar a Alba Bonito González, la delegación de Ferias y Fiestas, cuyas competencias actuales serán las siguientes: Juventud, Cultura e Igualdad, Políticas LGTBI y Ferias y Fiestas.

Por otro lado, a Ramón Jiménez Saavedra, se le adjudicarán las delegaciones de Ornato de Edificios Públicos y Privados e Inspección Urbanística, con lo cual sus delegaciones serán las siguientes:

Residencia y Mayores, Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Ornato de Edificios Públicos y Privados e Inspección Urbanística.

Las competencias de Servicios Generales y Obras volverán a Alcaldía.

Las delegaciones de competencias comprenderán las facultades de dirección, inspección, control, impulso y seguimiento de los servicios correspondientes, excepto la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

