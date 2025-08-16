HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Extremadura pide ayuda para combatir los incendios ante la situación de «extrema gravedad»
Corporación municipal de Olivenza. A. PARRA

Agricultura, fiestas y urbanismo cambian de manos en el equipo de Gobierno de Olivenza

Almudena Parra

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:54

El Boletín Oficial de la Provincia con fecha de 11 de agosto hace publica la resolución de la Alcaldía, del 30 de julio de 2025 por la que se modifican las delegaciones actuales de diversos concejales.

En dicho documento el alcalde, Manuel José González Andrade, en virtud de las atribuciones que le confieren los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril resuelve modificar la atribución de competencias que se decretó con fecha 26 de junio de 2023.

Los cambios efectuados son, por un lado, adjudicar a Alba Bonito González, la delegación de Ferias y Fiestas, cuyas competencias actuales serán las siguientes: Juventud, Cultura e Igualdad, Políticas LGTBI y Ferias y Fiestas.

Por otro lado, a Ramón Jiménez Saavedra, se le adjudicarán las delegaciones de Ornato de Edificios Públicos y Privados e Inspección Urbanística, con lo cual sus delegaciones serán las siguientes:

Residencia y Mayores, Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Ornato de Edificios Públicos y Privados e Inspección Urbanística.

Las competencias de Servicios Generales y Obras volverán a Alcaldía.

Las delegaciones de competencias comprenderán las facultades de dirección, inspección, control, impulso y seguimiento de los servicios correspondientes, excepto la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas
  2. 2 El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte
  3. 3 Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones
  4. 4 El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía Nacional la aparición de heces en su piscina
  5. 5 Estas son las carreteras afectadas este viernes por los fuegos en Extremadura
  6. 6 Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella
  7. 7 Bautista pide que no se genere alarmismo tras los bulos del incendio de Jarilla
  8. 8 Extremadura pide ayuda para combatir los incendios ante la situación de «extrema gravedad»
  9. 9 Muere Mercedes Moreno Morán, Medalla de Extremadura en 2011
  10. 10 Incendio forestal en Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Agricultura, fiestas y urbanismo cambian de manos en el equipo de Gobierno de Olivenza

Agricultura, fiestas y urbanismo cambian de manos en el equipo de Gobierno de Olivenza