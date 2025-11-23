HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ZAFRA

AECC destinará la recaudación de su caminata contra el Cáncer a los tumores de hígado

Ana Magro

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zafra recogió 1.500 inscripciones y logró una recaudación de 13.136,29 euros en la XI caminata contra el Cáncer, que hace coincidir cada año con la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. La iniciativa contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Zafra y la colaboración de numerosas casas comerciales.

Por otro lado, el sábado de la Feria Internacional Ganadera, que es el día que registra más afluencia de público, el voluntariado se repartió por el recinto ferial con sus huchas y se lograron otros 2.586,80 euros. Desde la AECC en Zafra se agradece de forma sincera la implicación de toda la ciudadanía, que siempre responde y colabora, así como la ayuda de tantas empresas locales dispuestas a implicarse con la asociación.

La junta directiva de la Asociación Española contra el Cáncer de Zafra ha tomado la decisión de destinar estas cantidades al proyecto ‘Aspire-AECC: Mejorar la supervivencia de los pacientes de cáncer de hígado combinando inmunoterapia y cirugía’.

